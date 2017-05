Só Mário Jardel teve mais influência do que Bas Dost

Pub

O holandês fez 50% dos golos da equipa de Jesus. Desde 2001-02 que os leões não dependiam tanto de um jogador e o número 28 é o quinto com a maior percentagem de sempre

Bas Dost é sinónimo de golo em Alvalade. O internacional holandês, 27 anos, vive o melhor momento da sua carreira, sendo o atual líder da lista de melhores marcadores da Liga, traduzindo-se isso na importância que tem para a equipa. O hat trick que marcou em Braga confirmou a enorme dependência que o Sporting tem deste ponta-de-lança, que chegou dos alemães Wolfsburgo nos últimos dias de agosto, a troco de dez milhões de euros, para substituir o argelino Islam Slimani.

Feitas as contas, Bas Dost representa 50% do total de golos da equipa do Sporting neste campeonato. Ou seja, dos 62 remates certeiros dos leões, o holandês assinou 31. É preciso recuar a 2001-02 para encontrar um melhor marcador do campeonato mais preponderante no Sporting. Nessa altura, o brasileiro Mário Jardel apontou 42 dos 74 golos da equipa leonina, então treinada por Laszlo Bölöni, tendo por isso sido fundamental para a conquista do último título dos leões até ao momento. Jardel fez 56,75% dos remates certeiros da equipa, algo que ainda é a melhor marca de sempre da história do Sporting, tendo apenas em conta os vencedores do prémio de goleador do campeonato. Neste ranking, Bas Dost está no quinto lugar, ainda com possibilidades de se chegar mais à frente, pois ameaça seriamente Fernando Peyroteo e o argentino Héctor Yazalde.

Se tivermos em consideração todos os melhores marcadores das 82 edições do campeonato nacional, chegamos à conclusão de que Bas Dost representa a segunda maior dependência de uma equipa de um goleador neste século (só superado por Jardel). Aliás, o holandês surge com a 13.ª maior média de sempre, numa lista liderada pelo nigeriano Ricky, que em 1991--92 se sagrou goleador da prova com 66,66% dos golos feitos pelo Boavista nessa temporada.

Em janeiro, o treinador Jorge Jesus já havia revelado alguma preocupação pelo facto de a sua equipa estar muito dependente de Bas Dost. "É um jogador que precisa de alguém para o assistir, porque ele é mais de finalização e não de ligação, mas não podemos estar dependente do Bas Dost. Isso não é comum nas minhas equipas", explicou o técnico.

E, na verdade, desde que passou a treinar equipas que lutam pelo título, em 2009, nunca Jesus esteve tão dependente de um jogador. Basta olhar para as médias mais altas: na época passada, Slimani fez 34% dos golos do Sporting, enquanto em 2009-10 Cardozo fez 33,3% dos golos do Benfica, naquela que foi a primeira época do técnico na Luz. Aliás, na última época de Jorge Jesus no Benfica, Jonas e Lima marcaram 39 golos, o que representou apenas 45,3% da equipa, bem inferior ao que representa atualmente Bas Dost no Sporting.

Só Messi tem mais golos

Com o título de melhor marcador da Liga portuguesa praticamente garantido, tendo em conta os 12 golos de vantagem que leva do portista Francisco Soares, Bas Dost luta agora pela conquista da Bota de Ouro, uma tarefa que não é fácil atendendo à concorrência.

O holandês do Sporting está neste momento no segundo lugar da tabela, apenas atrás de Lionel Messi, que contabiliza 33 dos 104 golos marcados pelo Barcelona na Liga espanhola. Mas é preciso ter em atenção que logo atrás de Bas Dost vem o polaco Robert Lewandowski, com 28 golos, mas que, com três jornadas por disputar, irá ter, por certo, toda equipa do Bayern Munique, que no sábado se sagrou pentacampeã alemã, a jogar para que o seu avançado possa atingir a Bota de Ouro.

Golos precisam-se para Bas Dost chegar ao título de melhor marcador dos campeonatos que se disputam na Europa. Nos jogos em Alvalade com o Belenenses e o Desp. Chaves e na visita ao campo do Feirense deverá assistir-se a uma equipa do Sporting a jogar com os olhos no goleador holandês.