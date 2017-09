Sky Sports revela alegada proposta do West Ham por William

Pub

Sporting desafiou clube londrino a mostrar uma proposta formal pelo agora capitão leonino. Sky Sports releva uma alegada oferta do West Ham datada de 11 de agosto.

Tem dado muito brado a troca de argumentos entre Sporting e West Ham com os leões a garantirem que não receberam qualquer proposta formal dos londrinos. Inclusivamente este assunto já mereceu uma ameaça de processo por parte do presidente do West Ham a Nuno Saraiva.



Nesta quarta-feira a Sky Sports mostra um e-mail em que o remetente é o presidente do West Ham, David Sullivan. Nesse mail datado de 11 de agosto, no qual está riscado o destinatário, o West Ham oferece 25 milhões de libras (27,3 milhões de euros) a pagar em três tranches iguais de 9,1 milhões de euros. A primeira a pagar já neste mês de agosto e as restantes duas em agosto de 2018 e agosto de 2019, respetivamente.



Na alegada proposta, o Sporting fica com direito a 10% de uma futura transferência e no fim da missiva é dito que o West Ham quer concluir o negócio o mais rapidamente possível, pois se tal não for possível deseja avançar por um futebolista do Paris Saint-Germain