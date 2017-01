Seis meses depois do regresso, o segundo adeus de Elias a Alvalade

Pub

Médio tem acordo para jogar no Atlético MG e deixar o Sporting, clube onde voltou em agosto... depois de ter saído em 2013.

O Sporting e o Atlético Mineiro já chegaram a um acordo para a transferência de Elias. O clube brasileiro aceitou pagar 2, 2 milhões de euros pelos 70% do passe do médio, mas o valor pode aumentar, caso o emblema brasileiro vença a Taça Libertadores e ou o Brasileirão. Para que o negócio seja oficial, falta o Sporting receber as garantias bancárias.

Elias regressou a Alvalade em agosto, depois de ter saído em litígio em 2013, tendo o clube leonino pago cerca de 2,5 milhões de euros. Agora, depois de seis meses volta a sair pela porta pequena, ofuscado por Adrien.

Os leões continuam assim a limpeza de balneário, prometida por Bruno de Carvalho, após a eliminação da Taça de Portugal. Markovic foi o primeiro a sair (para o Hull City), agora segue-se Elias, e os respetivos 1,3 milhões de euros limpos por ano.

Elias regressa assim ao Brasil, onde já jogou no Palmeiras, Náutico, Ponte Preta, Corinthians e Flamengo, que também o desejava.