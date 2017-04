Pub

Presidente leonino garante que não tem preferência por Benfica ou FC Porto na luta pelo título

O presidente do Sporting afirmou hoje que o clube está focado em preparar a próxima época de futebol, apesar de ainda poder chegar ao título, criticando que o jogo com o Benfica faça "muita gente se tornar sportinguista".

Bruno de Carvalho falava em Luanda, para onde viajou no domingo à noite, pouco depois de a equipa ter recuperado mais dois pontos aos rivais Benfica e Porto, após vencer o Arouca por 2-1.

"Isto tem corrido bem, vamos ver se para a próxima semana faço outra viagem. Para a Costa Rica foram dois pontos, agora, antes de vir para Angola, foram mais dois [empate entre Benfica e Porto]", começou por comentar, em declarações aos jornalistas na capital angolana, onde vai oficializar, na terça-feira, a academia do Sporting em Luanda.

"Vamos com calma. Matematicamente tudo é possível, mas acho que os sportinguistas já perceberam que, sobretudo, estamos a trabalhar para a próxima época e isso é muito importante", disse ainda.

Admitindo que esta época "não correu" como queria, o líder 'leonino' garantiu que o objetivo é agora "honrar e dignificar o Sporting", ganhando "todos os jogos".

"Gosto do Sporting e não gosto de mais nenhum. Se não ganhar o Sporting, eu não me interessa propriamente quem é que vai ganhar, tenho sempre pena que não seja o Sporting, não estou por um nem por outro", acrescentou Bruno de Carvalho.

Na classificação da Liga portuguesa de futebol, o Sporting está em terceiro lugar, a oito pontos do líder Benfica e a sete do FC Porto, sabendo que ainda recebe em Alvalade o rival da Luz, na 30.ª jornada.

"Por acaso calha um jogo com o Benfica, se calhasse com o FC Porto era exatamente a mesma coisa: O Sporting tem de ganhar os seus jogos. Agora, infelizmente, não estando eu na luta, não me interessa quem é que ganha", insistiu.

Ainda assim, admite: "Percebo que podemos ter uma palavra a dizer e isso faça muita gente se tornar sportinguista, mas eu não partilho propriamente dessa visão. A minha visão é que o Sporting ganhe tudo aquilo em que entra. Se não puder ganhar, pouco me interessa quem é que vai ganhar."

Com sete jornadas ainda por disputar, e motivado pelos quatro pontos recuperados em duas jornadas, Bruno de Carvalho relativizou a importância do jogo com o Benfica: "Cuidado, ainda não houve esse jogo e a verdade é que já perderam muitos pontos até agora, e as duas equipas. Se calhar esse jogo até nem conta para nada, vamos ver."