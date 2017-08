Saiba qual é a primeira lista de Jesus

Pub

Treinador do Sporting chamou 19 jogadores para o encontro da tarde deste domingo com o Desp. Aves.

Os defesas centrais Mathieu e Coates, ausentes no jogo particular frente à Fiorentina (vitória por 1-0), devido a lesão e castigo, respetivamente, regressam às opções do treinador Jorge Jesus, que ficou privado do argentino Alan Ruiz, a contas com uma entorse no tornozelo direito.

Sporting e Desportivo das Aves defrontam-se este domingo, a partir das 18:00, numa partida que será dirigida pelo árbitro Tiago Martins, da Associação de Lisboa.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.

- Defesas: Jonathan Silva, Sebastian Coates, Fábio Coentrão, Mathieu, Tobias Figueiredo e Piccini;

- Médios: Bruno Fernandes, Marcos Acuña, Bruno César, William Carvalho, Battaglia e Adrien Silva;

- Avançados: Podence, Bas Dost, Iuri Medeiros, Gelson Martins e Doumbia.