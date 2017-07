Salin confirmado por duas temporadas

Pub

Francês reforça leões face à saída do guarda-redes Beto

O Sporting confirmou este sábado a contratação do francês Salin, que assinou um contrato válido para as duas próximas temporadas.

O guarda-redes de 32 anos, refira-se, já tinha jogado no campeonato português, concretamente na Naval, Marítimo e Rio Ave. Na última temporada rumou ao Guingamp, do campeonato francês.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD, informa que chegou a acordo com o jogador Romain Salin, que assinou um contrato válido para as próximas duas épocas desportivas.

A Sporting SAD deseja a Romain SALIN, as maiores felicidades pessoais e profissionais", lia-se no comunicado do Sporting.