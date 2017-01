Pub

A Liga multou a SAD leonina em 765 euros pelo arremesso de um saco ao guarda-redes do Marítimo

O Sporting foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 765 euros devido ao arremesso de um saco de tremoços a Charles, guarda-redes do Marítimo, no decorrer do jogo de sábado entre os dois clubes no Estádio dos Barreiros.

O objeto terá sido arremessado pelos adeptos do Sporting que se encontravam na bancada. A multa é ainda referente à entrada de um adepto leonino no relvado no final do jogo.