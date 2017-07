Ryan Gauld emprestado ao Desprotivo das Aves

Pub

O escocês Ryan Gauld é o novo jogador do Desportivo das Aves, por empréstimo do Sporting, anunciou esta segunda-feira o clube recém-chegado à I Liga portuguesa de futebol.

O internacional escocês sub-21 chega emprestado pelo Sporting por uma temporada e junta-se esta terça-feira aos restantes colegas realizando o primeiro treino.

Ryan Gauld, que começou a temporada passada emprestado ao Vitória de Setúbal, regressou em janeiro aos 'leões' e junta-se agora a Mama Baldé, lateral-direito que, apesar de também ter feito parte da pré-época com a equipa principal do Sporting, acabou por ser cedido ao clube recém-promovido ao principal escalão do futebol português.

Esta é a 20.ª contratação do Desportivo das Aves para a nova temporada, depois garantidos Facchini, Gonçalo Santos, Valdeir, Braga, Diego Galo, Nildo, Falcone, Youssouf Sow, Pedrinho, Rodrigo Soares, Nélson Lenho, Sami, Washington, Vítor Gomes, José Ricardo, Rodrigo Defendi, Salvador Agra, Mama Baldé, Amilton e Ricardo Mangas.