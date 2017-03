Pub

18755 votantes nestas eleições. Vencedor só será conhecido por volta da 1:00

É oficial, as eleições do Sporting registaram um novo máximo de votantes com 18755 sócios leoninos a exercerem o seu direito neste sufrágio que vai eleger Bruno de Carvalho ou Pedro Madeira Rodrigues como presidente dos verdes e brancos até 2021.

Registou-se assim um novo máximo que vinha de 1988 quando Jorge Gonçalves venceu e votaram 17 093 sportinguistas.

Jaime Marta Soares, presidente da Assembleia Geral, foi o último a votar quando faltavam, sensivelmente, 15 minutos para as 21.00

Cerca das 00:00, a Sporting TV avançava que os resultados só seriam conhecidos cerca da 1:00 da madrugada.

