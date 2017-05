Jogo pela manhã "não muda nada", diz Jorge Jesus

Pub

Jorge Jesus falou sobre o jogo com o Belenenses e deu os parabéns ao Sporting e à FPF pela implementação do videoárbitro

Jorge Jesus falou em antevisão ao encontro do próximo domingo, frente ao Belenenses, que tem a particularidade de ser jogado às 11:45.

Sobre a hora, o técnico leonino disse que "em termos de esforço, nada muda, porque os jogadores estão habituados a treinar a essa hora". "Talvez mude alguma coisa no estágio e na palestra, mas fisiologicamente não me parece", acrescentou.

No que definiu com um "dérbi de Lisboa", referiu que "os jogador do Belenenses vão jogar tranquilos, confiantes e muito motivados".

"Quando se joga contra um grande, a exigência é diferente e as outras equipas rendem mais", disse ainda.

Já sobre o videoárbitro, congratulou o Sporting e a Federação Portuguesa de Futebol pela implementação da medida para a próxima época. "Desde a primeira hora o Sporting tem defendido essa medida", frisou.

Referiu ainda que o Sporting foi "empurrado" da luta pelo título.