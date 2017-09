Presidente não acompanha equipa na Grécia devido a gripe

Pub

Bruno de Carvalho revelou este domingo, via Facebook, que não vai viajar com a comitiva leonina para Atenas, onde na terça-feira o Sporting vai defrontar o Olympiacos para a Liga dos Campeões

"Por causa de uma gripe acompanhada de febre que me impede de voar, não poderei, infelizmente, acompanhar a equipa do Sporting Clube de Portugal nesta importantíssima viagem à Grécia para o primeiro jogo da fase de grupos da Champions League. Estarei, no entanto, em contacto permanente com Atenas. Mesmo à distância estarei como sempre presente!", começou por dizer Bruno de Carvalho, através do Facebook, justificando assim a sua ausência na comitiva leonina em Atenas, onde o Sporting vai defrontar o Olympiacos, na terça-feira (19.45), em partida da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Tenho confiança absoluta nestes jogadores, no treinador e equipa técnica e na estrutura que, todos os dias, dedicam o seu Esforço, Dedicação e Devoção para que, todos juntos, possamos conquistar a Glória. Sei bem que as palavras chave que estão na mente de todos são Atitude e Compromisso e que é isso que, mais uma vez, vão mostrar em Atenas. Contamos com sempre com o apoio fundamental do 12° Jogador, aquele que é o maior património do Clube, que são os seus Sócios e Adeptos e sei que, como sempre, não vão faltar-nos. Aos nossos parceiros, que quiseram estar presentes nesta viagem, agradeço profundamente o apoio constante. Sem eles também não seria possível estarmos aqui. Boa viagem a todos os que vão elevar ainda mais o nome do Sporting Clube de Portugal!", acrescentou o presidente dos verde e brancos.