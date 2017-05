Presidente e Jesus estiveram reunidos em Alvalade

Pub

Parece estar colocada de parte uma eventual rutura entre as partes, cenário que ganhou forma após as troca de declarações na sequência da derrota com o Belenenses

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, reuniu--se ao final da tarde de segunda-feira em Alvalade com o treinador Jorge Jesus, para esclarecer alguns pontos sobre os quais pudessem estar em divergência, tendo em vista a próxima temporada.



Segundo fonte próxima do processo, o encontro correu "muito bem", tendo acabado por ser a continuação de uma série de reuniões que se têm realizado desde o mês de fevereiro, altura em que ambos começaram a preparar a próxima época.



Neste sentido, os rumores que davam conta da possibilidade de Jesus deixar o Sporting parecem definitivamente colocados de parte, pois o técnico irá cumprir o seu contrato, que é válido por mais dois anos.