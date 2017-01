Leões deixam o estádio com adeptos a gritarem "joguem à bola"

Pub

O autocarro do Sporting já iniciou a viagem rumo ao Porto, onde a comitiva apanhará um avião rumo a Lisboa

O autocarro da equipa do Sporting deixou o Estádio Municipal de Chaves com os adeptos em protesto contra a eliminação da Taça de Portugal. "Joguem à bola" era um dos cânticos com que a equipa foi brindada no início da viagem.

Logo após o final da partida, a zona onde o autocarro estava parqueado foi rodeada por muitos adeptos que queriam pedir explicações pela eliminação da Taça de Portugal diante do Chaves. A polícia de intervenção foi mesmo chamada ao local para dar proteção à equipa sportinguista, para precaver assim qualquer incidente. Nesse sentido, foi aumentado o perímetro de segurança na zona dos balneários por questões de segurança.

O autocarro seguiu viagem rumo ao Porto, onde irá apanhar um avião de regresso a Lisboa, onde a chegada estava prevista para as primeiras horas da madrugada.

Após o final da partida, ainda no relvado, o presidente Bruno de Carvalho foi assobiado quando foi agradecer o apoio dos adeptos nas bancadas. Adrien Silva deixou o relvado em lágrimas, não escondendo a frustração pela eliminação.