Sporting goleou o Boavista por 4-0 e o holandês apontou um hat trick para recuperar a liderança da corrida ao prémio de melhor marcador da Europa

O Sporting somou este sábado a quarta vitória consecutiva no campeonato, goleando o Boavista por 4-0 no Estádio de Alvalade.

A grande figura da partida foi o holandês Bas Dost, que apontou um hat trick e voltou a assumir a liderança da corrida à Bota de Ouro.

Alan Ruiz foi quem inaugurou o marcador para os leões, aos 20 minutos. Depois começou o festival do holandês, que festejou o primeiro ainda na primeira parte (28') e ainda viria a celebrar mais dois (48' g.p. e 64').

No final, Bas Dost levou a bola para casa, bem como o currículo recheado com mais três golos: já são 27 nesta edição do campeonato.

Nota também para o regresso de Adrien à competição, já durante a segunda parte, depois de um longo período de ausência forçada por lesão.

