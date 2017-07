Pub

Ponta de lança de 18 anos chega do Moreirense e destaca-se no jogo de cabeça

O avançado Pedro Mendes, de 18 anos, que jogava no Moreirense, foi anunciado este domingo como reforço do Sporting B. Na última época, marcou 18 golos em 25 jogos ao serviço dos juniores do Moreirense.

"Sinto uma enorme felicidade. É um orgulho ter a oportunidade de representar um grande Clube como o Sporting Clube de Portugal, que tem uma história muito rica e por onde passaram grandes jogadores", referiu aos meios de comunicação do clube leonino.

"Sou ponta de lança e gosto, acima de tudo, de fazer a diferença no jogo aéreo e marcar de cabeça", acrescentou.