Pedro Madeira Rodrigues vai dispensar Jorge Jesus

Pub

Candidato à presidência do Sporting reage ao facto de o treinador integrar a comissão de honra do atual presidente

Pedro Madeira Rodrigues, candidato às eleições do Sporting, anunciou esta sexta-feira que irá demitir o treinador Jorge Jesus no caso de ser eleito presidente nas eleições de 4 de março.

Na base desta decisão está o facto de o técnico sportinguista ter aceite integrar a comissão de honra do atual presidente Bruno de Carvalho.

"Ele escolheu um lado e isso tem consequências. A consequência imediata é que ele não será o meu treinador quando eu tomar posse a 4 de março", assumiu Madeira Rodrigues, deixando de imediato uma certeza: "Vou agora procurar um treinador cujo perfil está identificado e que possa servir o Sporting para que o clube volte às vitórias e volte a ser ganhador."

Pedro Madeira Rodrigues defende que "nem Bruno de Carvalho devia ter feito este convite, nem Jesus devia ter aceite", lembrando que o foco do treinador "não deve estar nas eleições, mas sim na equipa".

E nesse contexto, adianta que foi Jesus que "quebrou qualquer possibilidade de trabalhar" com a sua direção, no caso de ser eleita. Assim sendo, deixa a ideia que será o próprio treinador a apresentar a demissão: "A partir do momento em que disse que estaria na Comissão de Honra de Bruno de Carvalho, obviamente em coerência quando eu tomar posse ele vai apresentar a sua demissão. Ele assumirá essa responsabilidade. Jesus é um homem de catáter e vai cumprir a sua palavra."

Sobre o nome do treinador que sucederá a Jorge Jesus no caso de ser eleito, o candidato às eleições do Sporting acrescentou reforçou a ideia de que apenas está traçado o perfil que passa necessariamente pela "aposta na formação". Questionado sobre se seria Marco Silva, atirou: "Tem contrato... Não queria perturbar mais a equipa. Quando tiver feito a escolha vocês saberão."