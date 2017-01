Pub

Ex-candidato disse ao DN, que, por razões pessoais, não irá a votos no dia 4 de março.

"Embora muito triste pelos resultados do futebol do Sporting, por razões pessoais vou ficar equidistante destas eleições para os Órgãos Sociais do Sporting". Foi desta forma, que Pedro Baltazar, em declarações ao DN, esta quarta-feira, se demarcou do ato eleitoral dos leões de dia 4 de março e acabou com os rumores de que podia candidatar-se.

E nem mesmo como apoiante. O ex.-candidato, nas eleições de 2011 e 2013, já tinha dito ao DN que não iria fazer parte da lista de Pedro Madeira Rodrigues nem era apoiante da candidatura dele.

No entanto, o Pedro Baltazar não descarta a possibilidade de ser candidato no futuro. Aliás, já em 2015, na rubrica do DN Almoço Com, ele admitia esse sonho: "Se os sócios deixarem, um dia o Sporting vai ser a minha vida."

Para já apenas Pedro Madeira Rodrigues e Bruno de Carvalho assumiram candidaturas.