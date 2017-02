Palhinha depois das críticas de Jesus: "Sempre assumi responsabilidades"

Pub

Médio do Sporting foi criticado pelo treinador na estreia, frente ao FC Porto, e reagiu nas redes sociais

João Palhinha deixou, neste domingo, uma mensagem de confiança nas redes sociais, depois de ter sido diretamente culpado por Jorge Jesus pela derrota frente ao FC Porto, por 2-1, no Estádio do Dragão.

"Ao longo da minha vida sempre assumi as minhas responsabilidades. Trabalho todos os dias com muito esforço para alcançar os meus sonhos e os nossos objetivos. Agradeço do fundo do coração todo o carinho. Dou e darei sempre tudo por este grande clube", escreveu o médio, no Instagram.

Face ao castigo de William Carvalho, Jorge Jesus promoveu a estreia absoluta de João Palhinha, mas depois criticou o médio por não ter levado "o guião certo" para o Dragão, acrescentando ainda que o Sporting pagou o "preço" de ter tantos jovens da formação na convocatória.