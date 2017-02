Paiva dos Santos não foi recebido em Alvalade

Pub

Antigo candidato tinha feito um pedido para que seja realizada uma auditoria externa à gestão de Bruno de Carvalho

João Pedro Paiva dos Santos, adepto sportinguista e que chegou a anunciar uma candidatura à presidência do Sporting, não foi esta terça-feira recebido em Alvalade, onde tinha uma reunião com o conselho fiscal da SAD a propósito da auditoria à gestão de Bruno de Carvalho.

"Vim reunir com o Conselho fiscal da SAD e depois de ficarmos à espera, mandaram-nos para o hall VIP mais meia hora e não fomos recebidos. A minha intenção era esclarecer vários pontos entre a posição do Sporting e o meu pedido de auditoria, mas não fomos recebidos. A SAD do Sporting e o conselho de administração não quer que seja feita uma auditoria séria, que prima pelo rigor ou então terão algo a esconder. Insistirei na auditoria e logo verei que medidas tomar", disse João Pedro Paiva dos Santos, que estava acompanhado por Paulo Pereira Cristóvão, antigo vice-presidente leonino.

Em comunicado, o Sporting revelou que não tinha nenhuma reunião marcada com "o accionista João Paiva dos Santos".