Paços de Ferreira é especialista em abrir crises em Alvalade

José Peseiro, José Eduardo Bettencourt e Franky Vercauteren foram vítimas pacenses. E houve ainda um famoso golo com a mão

O Sporting recebe nesta noite (20.30) o Paços de Ferreira em jogo da 19.ª jornada da Liga. Uma partida que surge num momento especialmente conturbado da época leonina, cuja equipa está numa série de três jogos sem vencer e que nas últimas cinco partidas disse adeus à Taça da Liga, Taça de Portugal e ficou a dez pontos do líder.

A crise instalou-se em Alvalade e, diz a história recente, que o pior adversário que poderia defrontar nesta altura seria o Paços de Ferreira. É que a equipa da capital do móvel está intimamente ligada às últimas grandes crises do Sporting, que fizeram até rolar cabeças...

O princípio do fim de Peseiro

O primeiro pesadelo pacense registou-se na época 2005-06, quando à 6.ª jornada o Sporting visitou o Estádio da Mata Real e foi goleado por 3-0. Ronny, Didi e Júnior marcaram os golos pacenses que iniciaram o processo de queda de José Peseiro como treinador leonino. O técnico foi duramente criticado por ter colocado o central Anderson Polga como defesa esquerdo, uma opção que se revelou fatal. Ainda assim, o presidente Dias da Cunha fez a defesa da competência do técnico.

Só que uma semana depois, o Sporting perdeu em casa com a Académica. O protesto dos adeptos por causa das duas derrotas consecutivas ditou a saída de Peseiro, que foi rendido por Paulo Bento.

O inacreditável golo de Ronny

A noite de 16 de setembro de 2006 voltou a ser aziaga para o Sporting, que sofreu em Alvalade uma das derrotas mais incríveis deste século. Aos 45 minutos do jogo com o Paços de Ferreira, da 3.ª jornada, o brasileiro Ronny marcou com a mão o golo que deu o triunfo aos pacenses treinados por José Mota.

A estupefação geral com a validação do golo por parte do árbitro João Ferreira depressa deu lugar à indignação. Paulo Bento, o treinador leonino, foi o mais indignado: "Com a mão é andebol, basquetebol... futebol é com os pés, com as pernas ou com a cabeça. Vamos assobiando e fazendo de conta que ninguém vê o que se está a passar."

Neste caso, a derrota não gerou crise interna em Alvalade, mas sim uma onda de protestos contra a arbitragem, que levou inclusive a SAD do Sporting a fazer uma participação na Liga contra o árbitro.

Quem pagou foi o presidente

O Paços de Ferreira voltou a deixar Alvalade em ebulição a 15 de janeiro de 2011. Os pacenses treinados por Rui Vitória venceram no reduto do leão por 3-2, com golos de Samuel, Manuel José e Pizzi, de nada valendo os remates certeiros de Liedson e de Diogo Salomão.

O Sporting, então treinado por Paulo Sérgio, estava no terceiro lugar e a luta pelo título era uma miragem. Mas ao contrário do que é comum, a corda partiu pelo lado do presidente. José Eduardo Bettencourt demitiu-se no dia seguinte. "Por diversas circunstâncias, entendo que o melhor para a vida do Sporting é que eu deixe de ser presidente", anunciou. O sucessor foi Godinho Lopes.

Vercauteren sai sem glória

O Paços também ensombrou Godinho Lopes a 5 de janeiro de 2011. O peruano Paolo Hurtado marcou o único golo dos pacenses, treinados por Paulo Fonseca, que ditou outra derrota caseira do Sporting, que completava uma série de cinco jogos sem vencer.

Foi o fim do reinado de dois meses do belga Franky Vercauteren no comando da equipa leonina. Seguiu-se Jesualdo Ferreira na pior época da história do Sporting, que terminou a Liga no sétimo lugar.

Nesta noite, a pouco mais de um mês das eleições, os pacenses podem dar origem a um aumento da contestação em torno de Bruno de Carvalho e de Jorge Jesus. E logo uma semana antes da visita ao Dragão.