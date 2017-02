Pub

Candidato à presidência dos leões admite dificuldades em fazer uma sondagem realista devido à antiguidade dos associados, mas mostra-se otimista perante os dados que tem na sua posse

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, disse esta sexta-feira na SIC que está muito confiante em vencer o sufrágio de 4 de março.

"É muito difícil fazer sondagens, sobretudo devido à questão da antiguidade dos sócios, mas os resultados que temos já me dão a vitória", começou por dizer Madeira Rodrigues, para depois sustentar.



"É o Sporting que vai ganhar as eleições e sócios vão dar-me uma vitória concludente e significativa. Desde o princípio que acredito e sinto cada vez maior apoio e há ainda uma maioria silenciosa que está a conhecer o projeto e conhecer-me a mim. Não gosto de ficar em segundo lugar e de perder por poucos, mas já estou à frente. Temos ainda duas semanas pela frente para crescer e para apresentar a nossa mensagem. Ainda vou apresentar a equipa para o futebol, o treinador, vou agora reunir-me com os investidores. Estamos à frente, mas vamos acabar ainda mais à frente", afirmou.

Sobre o momento desportivo da equipa de futebol, Madeira Rodrigues mostrou-se crítico: "O cenário de candidatura nunca é perfeito quando a equipa não está a ganhar. Queria herdar uma equipa ainda com hipótese de ser campeã e quando lancei a candidatura estava em quatro frentes, mas o que sucedeu depois não me admira nada, tendo em conta esta forma de gerir o clube não estou nada admirado."