Orquestra ainda em afinações na festa dos violinos

Defesa remendada chegou a abanar, mas deixou baliza a zeros pela primeira vez na pré-época. Reforço VAR foi decisivo

A oito dias do primeiro jogo oficial da temporada, no reduto do Desportivo das Aves, aparentemente Jorge Jesus já tem o onze em mente. O técnico leonino apresentou uma estrutura idêntica à que tinha batido o Mónaco no encontro de apresentação (2-1), uma semana antes, à exceção de uns remendos no eixo defensivo. A isso obrigaram o castigo de Coates e a lesão de Mathieu - e também a de André Pinto, suplente diante dos monegascos. Tobias Figueiredo e o médio William Carvalho foram chamados a ocupar as vagas e, em abono da verdade, nem deu para perceber quem era o central de raiz e o adaptado. Ainda assim, esta defesa remendada conseguiu ser a primeira a não sofrer golos durante a pré-temporada, à oitava tentativa.

O jovem defesa, de regresso a Alvalade após empréstimo ao Nacional, mostrou-se muito pouco fiável, assumindo o papel de protagonista nos poucos abanões que abalaram o setor defensivo, tanto a lidar com bolas nas costas como em passes falhados numa zona tão sensível do campo - valeu Rui Patrício, aos 41 minutos, a agigantar--se perante Babacar, emendando um erro do n.º 55.

Já William (ver destaques), superou as expectativas, mas a sua aparição no centro da defesa pode ser um sinal de que o Sporting versão 2017/18 esteja a ser preparado sem ele... e Adrien, que nem sequer integrou o lote de titulares. Os dois internacionais portugueses, ao que tudo indica, estão de malas aviadas, e os novos donos das posições 6 e 8 estão a ganhar cada vez mais rotinas: Rodrigo Battaglia e Bruno Fernandes.

E se as aquisições pedidas por Jesus já vão mostrando serviço, o que se revelou decisivo foi um reforço tantas e tantas vezes exigido pelo presidente Bruno de Carvalho. O golo que deu o sexto Troféu Cinco Violinos (em seis edições) foi apontado por Bas Dost, é verdade, mas validado pelo videoárbitro (VAR), depois de o árbitro assistente o ter anulado numa primeira instância, alegadamente por fora de jogo. A construção do lance foi mais um produto do laboratório do treinador amadorense, começando a ser desenhado através de um canto do lado esquerdo executado por Acuña - novo homem das bolas paradas -, seguindo-se uma primeira bola ganha no primeiro andar por Tobias e a concretização do ponta-de-lança holandês (28").

Os verde e brancos voltaram a rematar certeiro na sequência de uma bola parada, numa fase em que ainda têm muitas afinações a fazer em ataque organizado. Os laterais não se envolveram muito ofensivamente, Gelson Martins continua a pecar na tomada de decisão e Acuña ainda procura o melhor entrosamento com os companheiros mais próximos. Por outro lado, os sportinguistas viram (mais uma vez) que podem contar com a veia goleadora de Bas Dost, e que a melhor muleta para o artilheiro é o baixinho Podence. Com rasgos que galvanizaram as bancadas, o internacional sub-21 português mostrou entendimento com o holandês e protagonizou boas combinações com os colegas de ataque. Um minuto antes do único golo do encontro, livrou-se de um defesa e rematou com perigo, mas encontrou a oposição do guardião viola Marco Sportiello. Já Alan Ruiz, que na temporada passada formou uma dupla temível com Bas Dost, entrou na segunda parte e voltou a apresentar um nível exibicional baixo e até ouviu assobios.

Amizade entre claques reforçada

Há muito que adeptos de Sporting e Fiorentina têm laços, e essa união foi reforçada com a presença do emblema transalpino neste encontro, que serviu para homenagear o italiano Marco Ficcini, simpatizante viola e leonino assassinado na véspera de um dérbi lisboeta, em abril. A amizade entre claques foi notória com a presença de uma falange de apoio do conjunto de Florença na curva sul de Alvalade, que se encontrou pintada de verde, branco e... violeta. Também de violeta, e de regresso à casa do leão, esteve Matías Fernández, ovacionado e com direito a cântico personalizado.