Sporting publicou contas consolidadas e líder leonino lembrou a obra feita neste mandato

Numa mensagem publicada na rede social Facebook, Bruno de Carvalho realçou a evolução da situação financeira do Sporting desde que tomou posse como presidente, em 2013, até ao momento atual, sublinhando, entre outras coisas, "a forte redução dos passivos totais consolidados", de 442,7 milhões de euros em junho de 2013 para os 355 milhões registados em junho de 2016 (redução de euro87,7milhões).

No dia em que o Sporting apresentou as contas consolidadas da época 2015/16, o líder leonino realçou também o facto de "hoje a maioria dos passes dos jogadores pertencer ao Sporting", o que não acontecia quando entrou para o clube, e a "forte melhoria dos resultados líquidos do Sporting", que passam de valores negativos acima dos euro50 milhões anuais nas épocas 2011/12 e 2012/13 para um total acumulado negativo de um milhão de euros nas últimas três temporadas. "Valor que seria bem positivo", ressalva Bruno de Carvalho, caso João Mário ou Slimani , "as maiores vendas da história do clube", tivessem sido vendidos antes de 30 de junho de 2016.

Em tempo que é também de campanha eleitoral para as eleições de 4 de março, nas quais terá como opositor, pelo menos, Pedro Madeira Rodrigues, Bruno de Carvalho frisou: "Orgulho-me muito do trabalho feito pela equipa que lidero." E concluiu que estas contas provam que o Sporting "está no rumo certo."