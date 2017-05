Oficial: Piccini assina até 2022

Pub

Defesa direito ex-Bétis já foi oficializado como reforço dos leões e prometeu ajudar o Sporting a ganhar títulos

O defesa italiano Cristiano Piccini foi esta segunda-feira anunciado como reforço do Sporting até 2022. O lateral direito que jogava no Bétis, da I Liga espanhola, fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e terá custado aos leões cerca de 3,5 milhões de euros.

"Sinto-me muito bem aqui em Alvalade, num clube tão grande, o maior clube de Portugal, e estou muito feliz. Sei que os sportinguistas são fantásticos, o que ainda me motiva mais para jogar e dar o máximo. No fundo foi uma oportunidade muito bonita para mim e quero aproveitar ao máximo", referiu ao Jornal Sporting o italiano, de 24 anos.

"Podem esperar de mim muito trabalho, qualidade na hora de subir no corredor direito, vontade de fazer muitas assistências e até alguns golos. Sou um jogador ofensivo, um lateral que gosta de galgar terreno junto à linha e ainda tenho uma boa capacidade física", acrescentou.

Quantos a objetivos, foi perentório: "Quero melhorar e ajudar o Sporting a ganhar títulos. Acredito que podemos ser muito felizes nos próximos anos", rematou.

O médio brasileiro Matheus, do Estoril, filho do antigo internacional Bebeto, também vai ser leão para as próximas cinco épocas, estando o seu anúncio dependente da realização dos exames médicos.