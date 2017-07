Octávio Machado: Bruno de Carvalho "é um passarinho, tem que aprender"

Pub

Antigo diretor do Sporting prolongou esta sexta-feira o bate-boca com o presidente do emblema leonino, que já criticara a meio da semana.

Octávio voltou esta sexta-feira a dirigir críticas ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. "Ele que é um passarinho, tem que aprender. E se ele aprender, se for humilde, se descer à terra... Ou então o Dr. Varandas [médico do Sporting] que encontre alguém que saiba, especialista em áreas mentais, e que trate dele", disso o antigo diretor desportivo do emblema leonino, à CM TV, em resposta à entrevista que Bruno de Carvalho deu quinta-feira à Sporting TV.

Tudo começou quando Octávio Machado, numa entrevista à CM TV, divulgada na quarta-feira, expressou o seu desagrado pela forma como saiu do Sporting. Em resposta, Bruno de Carvalho considerou que as palavras do ex-diretor vieram na "pior altura possível", acusando-o de possuir uma "necessidade de protagonismo" e de não ter "senso nenhum" no seu discurso.

"Não é público, por exemplo, que o Octávio foi a terceira escolha. A primeira escolha não aceitou, a segunda recusei por ser o 'pai da cartilha' e, depois, surgiu o Octávio. Fiquei espantado com alguém que se diz tão frontal enviar uma carta em vez de pedir uma reunião. Não sou homem de e-mails, isso não é no Campo Grande, é na Segunda Circular", disparou Bruno de Carvalho, na entrevista à Sporting TV.

Em resposta, Octávio deixou ainda outra alfinetada a Bruno de Carvalho. "Quem esperaria ver um presidente a representar o clube em escaramuças em discotecas", apontou o ex-dirigente leonino, fazendo menção a um episódio no Funchal, em dezembro de 2015.

