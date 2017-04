Pub

Nuno Saraiva denunciou nas redes sociais que adeptos do Benfica imitaram o som de um very light no encontro entre leões e águias, a contar para o campeonato de futsal... e comparou caso com o dos Super Dragões, que cantaram:"Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica."

O diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, denunciou nas redes sociais que adeptos do Benfica imitaram o som de um very light no encontro entre leões e águias, a contar para o campeonato de futsal... Ou seja, segundo diretor de comunicação do Sporting, a claque afeta ao Benfica, decidiu "imitar o som de um very light", numa alusão ao incidente na final da Taça de Portugal em 1996, que vitimou um adepto leonino.

"Hoje, no pavilhão da luz durante o dérbi de futsal, a tal claque que não existe mas que beneficia de apoio total por parte da direção do clube a que pertence, brindou-nos com mais uma exibição de desumanidade canalha e de falta de respeito pelo ser humano. A dada altura, decidiram imitar, bem afinados o que prova premeditação, o som de um very light, repetindo aquilo que fazem desde 1996 com total impunidade, desrespeitando a memória do Rui Mendes, o adepto do Sporting Clube de Portugal assassinado na final da Taça de Portugal, no Jamor", começou por escrever Nuno Saraiva, no Facebook.

O diretor de comunicação do Sporting pediu ainda a intervenção do Ministério Público: "Onde estão agora as virgens ofendidas que rasgaram as vestes com o mau gosto dos Super Dragões? Onde está a comunicação social que se apressou a fazer alarido quando o visado era o Benfica? Onde está a direção do clube perante tamanha indignidade e falta de decência? Onde está a justiça desportiva e o Ministério Público? E depois ofendem se quando se denuncia a subserviência", interroga o diretor leonino aludindo ao episódio da claque portista e o polémico canto:"Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica."

E concluiu: "De facto, o Presidente do Sporting está coberto de razão quando denuncia as virgens ofendidas para as quais já não há paciência e a desigualdade de tratamento e de critérios perante os factos. E é tanto mais grave porque a Justiça Portuguesa qualificou o ato como homicídio, tendo havido condenação nos termos da lei. Este caso gravíssimo não deve ser esquecido."