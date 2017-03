Pub

As ideias fortes dos programas das duas listas que servem de guia para quem vai votar ou, simplesmente, para os observadores das eleições do Sporting que este sábado escolhem o presidente até 2021

Juande Ramos ou Jorge Jesus? Diminuir os orçamentos das modalidades ou reforçar o apoio financeiro? Estas são algumas das medidas que separam, respetivamente, a Lista A de Pedro Madeira Rodrigues da Lista B de Bruno de Carvalho que vão hoje a votos. Ambos concordam na negociação do naming das principais infraestruturas bem como na recompra das VMOC"s que possibilitam ao clube manter a maioria da SAD. Agora, tem a palavra o sócio do Sporting



FUTEBOL

Pedro Madeira Rodrigues

O candidato da Lista A suporta a sua política para o futebol na dispensa imediata de Jorge Jesus e na contratação de dois nomes que serão os pilares da aposta. Laszlo Bölöni será o treinador até final da época e depois entrará o espanhol Juande Ramos, antigo treinador de Real Madrid, Sevilha e Tottenham, entre outros, com três conquistas europeias - duas Taças UEFA e uma Supertaça europeia. Juande Ramos, como assumiu o candidato em entrevista ao DN, terá um contrato de dois anos, prazo limite para se sagrar campeão nacional, e um orçamento que não será superior a 45/50 milhões de euros/temporada. No seu programa, Pedro Madeira Rodrigues dá grande enfoque à formação, quer um plantel de 23 elementos e ter a equipa B como backup à principal equipa leonina. Refira-se que Delfim, campeão nacional pelo Sporting em 1999/2000, será o team manager o que deverá levar à dispensa de elementos como Octávio Machado e André Geraldes. Fica por saber também como sucederá a saída de Jorge Jesus, que tem contrato até 2019. Se Pedro Madeira Rodrigues indemnizar o treinador terá que pagar 20 milhões de euros, mas o candidato, ao DN, garantiu que tem "trunfos" e ainda "matéria jurídica" para fazer sair o treinador sem ter que lhe pagar. E diz que quer falar com Jesus já na segunda-feira.





Bruno de Carvalho



O candidato da Lista B aposta em manter a atual estrutura. Por outras palavras, Jorge Jesus como treinador, e Octávio Machado na função de diretor, continuam em Alvalade se o atual presidente for reconduzido. O candidato garante que, em caso de reeleição, o Sporting vai sagrar-se campeão nacional "mais do que uma vez" nos próximos quatro anos e diz que quer ter Jorge Jesus até ao fim do mandato, o que significa que deseja renovar o contrato do treinador que expira em 2019.. . Depois de um investimento sem precedentes no início da atual época desportiva, Bruno de Carvalho garante que a formação será a base da política desportiva e que o treinador terá a sua equipa técnica mas que a administração continuará a indicar um adjunto que atualmente é Nélson Pereira. Se Laszlo Bölöni é o diretor desportivo de Pedro Madeira Rodrigues, pelo programa da lista B percebe-se que o diretor desportivo de Bruno de Carvalho... é Bruno de Carvalho pois a medida 18 das 111 que deu a conhecer para o próximo mandato é clara: O presidente terá a liderança direta do futebol e da Academia. O futebol feminino e a equipa B são para manter sendo que esta última pode dar lugar a um clube satélite "no final do triénio assumido" e que vai até 2018, ficando por esclarecer se uma eventual despromoção pode acelerar o processo.

MODALIDADES



Pedro Madeira Rodrigues

O Sporting, atualmente, canaliza a totalidade da quotização -10 milhões de euros - para as modalidades. Pedro Madeira Rodrigues diz que quer reduzir orçamentos e não utilizar a totalidade do dinheiro que provém das quotas com as modalidades. Ainda assim, tem como trunfo o regresso do basquetebol e logo no escalão maior - o seu homem forte para as modalidades é Mário Saldanha, antigo presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB). Pedro Madeira Rodrigues assegura que a FPB deseja o regresso do Sporting já na próxima época, mas não se compromete pois quer perceber a viabilidade. Refira-se que no basquetebol há a possibilidade de haver uma parceria com a equipa da NBA Boston Celtics ao nível das metodologias de treino que a equipa norte-americana pode ajudar a implementar em Alvalade. Ainda nas modalidades, o candidato quer apostar na competitividade e na formação de atletas por isso quer desenvolver o conceito de Escolas Academia Sporting e implementar a interligação dos horários dos jogos de modalidades para que sócios e adeptos possam passar os dias em Alvalade e em família. Nas modalidades extra-pavilhão, Madeira Rodrigues tenciona construir um Velódromo, em parceria com a Câmara de Torres Vedras para homenagear Joaquim Agostinho, e um Clube Naval, na zona ribeirinha de Lisboa.

Bruno de Carvalho

O Sporting atualmente tem 50 modalidades e vai inaugurar muito em breve o tão ambicionado Pavilhão João Rocha. Neste momento destina-se às modalidades a totalidade da quotização, um montante que anda à volta dos 10 milhões de euros/ano e que estará sempre dependente do sucesso da força motriz que é o futebol. A lista B compromete-se a reforçar o apoio financeiro através da angariação de novos sponsors naquela que é uma diferença em relação à equipa de Pedro Madeira Rodrigues. Chegados à 34.ª medida vemos que a lista B compromete-se, como homenagem ao "senhor atletismo", a edificar o Centro de Atletismo de Alto Rendimento Professor Moniz Pereira em parceria com uma instituição de referência ainda não divulgada. Em relação a novas modalidades, a lista B está aberta a novos projetos mas o voleibol está assumidamente em estudo, sendo que já saíram notícias de que Miguel Maia, ícone da modalidade e da última equipa campeã nacional pelo emblema de Alvalade, já estará a fazer um plano em convergência com o vice-presidente Vicente Moura, contudo, Bruno de Carvalho já avisou que isso está dependente da angariação de novos sócios pois uma equipa competitiva precisa de, pelo menos, um milhão de euros/ano. No que concerne ao desporto paralímpico uma das medidas veiculadas tem a ver com a criação de pólos descentralizados.

FINANÇAS & PATRIMÓNIO

Pedro Madeira Rodrigues

Pedro Madeira Rodrigues diz que é preciso recomprar a Academia e, por isso, deseja 14 milhões de euros provenientes do Médio Oriente que poderá ser trocado pelo naming da infraestrutura, ficando por saber em quantos anos se vai diluir esse patrocínio. Mas também quer negociar o naming do Estádio e do Pavilhão. Outro fator fundamental diz respeito às VMOC"s, que o Sporting tem de recomprar à banca até 2026 para manter a maioria da SAD. Na entrevista ao DN, Madeira Rodrigues diz que espera solucionar esta situação nos próximos oito anos, o que pressupõe a sua ambição em cumprir dois mandatos, mas com a nuance de que se não for campeão não se recadidata. Numa crítica implícita a Bruno de Carvalho assume no seu programa que a sua equipa será transparente na identificação dos investidores. No que diz respeito ao património, um dos seus objetivos passa por fechar o fosso do estádio e substituir as cadeiras que se desviem "do padrão cromático do clube".

Bruno de Carvalho

Tal como Madeira Rodrigues, Bruno de Carvalho tem na sua agenda a venda dos direitos do naming. A única diferença é que o atual presidente acrescenta o Multidesportivo ao Estádio, à Academia e ao Pavilhão. Bruno de Carvalho compromete-se a reduzir o passivo através do cumprimento dos aumentos de capitais definidos nos planos de restruturação. Sobre as VMOC"s, o prazo estipulado pela lista B para a recompra são seis anos, como se pode ler na medida 99 - "potenciar, durante este mandato, as operações que permitam a capacidade de exercício das opções de compra de VMOCs até meados do mandato seguinte, que conduzirão à manutenção do controlo da maioria do capital da Sporting SAD". Neste ponto pode inferir-se que Bruno de Carvalho vai recandidatar-se em 2021. A inauguração do Pavilhão João Rocha levará a um ajuste da política de comercialização que será feito em conjunto com o Estádio. Uma nova Loja Verde será também inaugurada no centro de Lisboa.