Treinador do Sporting admite falhas no setor mais recuado

Jorge Jesus, treinador do Sporting, admitiu esta sexta-feira que a sua equipa está a sofrer mais golos que o esperado, mas, ainda assim, salienta que o seu modelo "leva a reboque" outras equipas.

"A verdade, normalmente, é que as equipas onde trabalho são sempre as que sofrem menos. Este ano não está a acontecer e temos refletido sobre isso. O caminho é tentar equilibrar as ideias defensivas. No entanto, este nosso modelo defensivo leva a reboque outras equipas. Temos um modelo defensivo que muitas equipas também o têm. Muita gente segue este modelo", referiu o treinador português, salientando que a sua equipa não está desmotivada apesar dos objetivos desportivos estarem praticamente afastados esta temporada.

"A motivação tem de ser sempre máxima, apesar de estares sempre mais motivado quando corres atrás de um objetivo. Os títulos foram-se perdendo, não vale a pena esconder, mas a motivação é a mesma. Aliás, isso não pode ser o motivo para os jogadores não terem a mesma motivação. Representam um clube onde tens sempre de ganhar, independentemente da classificação. Isso não deixa de tirar responsabilidade, ou ter aquilo que a equipa tem tido, alma. A equipa tem de fazer isto e aproximarmo-nos o mais possível dos dois primeiros classificados", disse o técnico, que espera dificuldades na receção ao Rio Ave.

"O jogo vai ser complicado porque é uma equipa organizada, tanto do ponto de vista defensivo como ofensivo. Tem jogadores com qualidade, que podiam ter outras oportunidades que não tiveram, como o Tarantini, por exemplo. Vão complicar-nos o jogo com momentos de posse de bola e temos de entrar bastante fortes do ponto de vista ofensivo. Não há jogos fáceis e este também não vai ser", disse.