O dia em que Bas Dost marcou cinco golos num jogo

O avançado do Sporting jogava no Heerenveen, da Holanda. Tudo aconteceu em dezembro de 2011. Veja o vídeo dos golos

Bas Dost marcou um poker na goleada do Sporting ao Tondela (4-1) no sábado. Mas a verdade é que estes quatro golos não são um recorde do avançado do Sporting. Na temporada 2011/12, quando representava o Heerenveen, da Holanda, Bas Dost marcou os cinco golos da vitória sobre o Excelsior. Esta marca até podia ter sido igualada frente ao Arouca, mas o avançado desperdiçou um penálti...