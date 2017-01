O adeus a uma Taça que pode ser o fim de um projeto

Pub

Sporting foi bem eliminado pelo enorme Chaves da última competição em que apenas dependia de si próprio para a conquistar. E agora, Jorge Jesus e Bruno de Carvalho?

O Sporting já se despediu de três competições - Europa, Taça da Liga e Taça de Portugal -, restando-lhe apenas o campeonato no qual é apenas quarto classificado a oito pontos do Benfica. E ontem pode ter-se iniciado também o fim de um projeto iniciado em junho de 2015 quando Bruno de Carvalho e Jorge Jesus chegaram a acordo para que o antigo treinador do Benfica assumisse o comando técnico do Sporting. Votos esses que foram renovados em maio passado com a ligação entre treinador e clube a ser renovada por mais três temporadas.

A vitória do Chaves, uma equipa com um enorme coração que afasta com todo o mérito o segundo grande nesta prova, pode ter ditado uma mudança na política desportiva dos leões.

Previa-se que ontem o Sporting, após a turbulência verificada na sequência do empate diante do mesmo Chaves no sábado passado, entrasse com toda a força para dar uma resposta enérgica em campo. Afinal, as previsões saíram todas ao lado, pois na primeira parte a única equipa em campo foi a do Chaves, que apenas mudou dois jogadores de um encontro para outro, ao passo que Jesus modificou cinco unidades. O Sporting ameaçou, se é que se pode chamar ameaço, apenas com um cabeceamento de Coates quase à beira do intervalo. Nos primeiros 45 minutos, o melhor em campo foi Beto, que, com duas grandes defesas a remates de Fábio Martins, o carrasco leonino do último sábado, mostrou ser único leão a estar ao nível exigido.

O Chaves recolhia aos balneários com um valente amargo de boca, pois merecia estar em vantagem sem favor nenhum. Verdade que o Sporting teve as infelicidades das lesões de Jefferson e de André - que saiu bastante maltratado e com uma máscara de dor indisfarçável, o que pode não ser um bom sinal - mas isso não pode justificar um futebol tão pobre e nervoso.

No segundo tempo ninguém acreditava que o Chaves conseguisse manter o ritmo e pode dizer-se que a primeira meia hora foi de controlo total por parte dos leões, que, com mais bola no seu poder, mostravam-se mais calmos e próximos do seu valor. O único problema é que esse controlo gerou zero oportunidades claras de golo, o que parece curto para um clube grande no terreno de um recém-promovido que pela primeira vez na história elimina dois grandes na mesma edição da Taça de Portugal.

Ricardo Soares, o treinador do Chaves, percebeu que tinha de fazer alguma coisa, e ao fazer entrar Patrão para vigiar mais de perto Adrien conseguiu estancar o volume ofensivo do Sporting.

Se Beto ainda susteve um grande remate de Braga, na sequência de uma má reposição de bola de Coates, um livre, na sequência de um disparate de Bryan Ruiz, decidiu a eliminatória com Carlos Ponck a elevar-se e apurar o Chaves para as meias-finais da Taça. Nunca é demais dar mérito aos flavienses. Um grande eliminado pode acontecer, dois não é coincidência certamente.

Alvalade a ferro e fogo

Bruno de Carvalho no final do jogo foi assobiado, Beto e Adrien choraram, os adeptos mostraram a sua revolta. A equipa saiu de Chaves de autocarro debaixo de um coro de assobios e insultos de cerca de uma centena de adeptos e viajou para Lisboa de avião.

Em tempo de eleições, e com derrotas em um terço dos encontros oficiais disputados nesta temporada, resta saber o que vai acontecer em Alvalade em pleno período pré--eleitoral, com o mercado de jogadores aberto e treinador e presidente numa fase evidente de algum afastamento, o que pode condicionar o discernimento nas decisões a tomar. Uma coisa parece certa: os próximos tempos em Alvalade prometem ser tudo menos fáceis e quase ninguém sai ilibado de um filme que os adeptos leoninos acreditavam que pudesse ter um final cor-de-rosa. Negro é talvez o tom mais adequado para colorir a atual temporada do Sporting.