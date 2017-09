Num ano a massa salarial do futebol leonino subiu 30%

Pub

SAD apresentou relatório e contas da época 2016-17 com um lucro de 30,5 milhões. Acuña e Adrien não entram neste exercício

Da temporada 2015-2016, na qual disputou o campeonato até à última jornada, venceu a Supertaça e ficou em segundo lugar no campeonato, para a época passada, em que o Sporting não foi além do terceiro lugar e não ganhou qualquer troféu, a SAD liderada por Bruno de Carvalho registou um aumento na massa salarial de 15,133 milhões de euros. Ou seja, na época de estreia de Jorge Jesus o Sporting pagou à equipa técnica e plantel 39,945 milhões de euros, ao passo que no exercício compreendido entre 1 de julho de 2016 e 30 de junho de 2017 liquidou em vencimentos 51,799 milhões de euros. Contas feitas, uma subida de 30%.

No relatório e contas da época 2016-2017, divulgado ontem, a SAD verde e branca regista um resultado positivo de 30,537 milhões de euros, no fundo um número muito semelhante ao da época anterior - 31,905 milhões de euros.

Neste documento notam-se as ausências das operações relativas a Acuña e Adrien. Nem a aquisição do argentino nem a venda do português estão contabilizadas no relatório e contas, pois ambos os movimentos foram realizados após 30 de junho.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em todo o caso, só em transações de jogadores, o Sporting encaixou 92,997 milhões de euros e, para isso, muito contribuíram as saídas de João Mário (40), Slimani (30) e Rúben Semedo (14). Em relação ao argelino, o Sporting esclarece que já recebeu mais um milhão de euros em variáveis.

No que toca a contratações, o documentos revela que Bas Dost (11,85, dos quais seis estão por pagar ainda ao Wolfsburgo), Bruno Fernandes (9,69) e Doumbia (7,2) foram os investimentos mais avultados. Em relação ao marfinense, o valor da aquisição foi de 3,5 milhões, mas a esta soma o Sporting pagou ainda mais três milhões de euros como prémio de assinatura, que serviu para reduzir o ordenado ao longo do contrato, e ainda 700 mil euros em comissões. Bruno Fernandes também envolveu o dispêndio de 850 mil euros em comissões, o que, segundo o Sporting, "permitiu a celeridade e as condições de aquisição ao clube" leonino.

Naquelas rubricas que têm que ver com prémios, publicidade e bilheteira, o Sporting subiu em todos os itens e isso reflete-se nos rendimentos e ganhos operacionais. Na época 2016-2017, o valor é de 80 milhões de euros, ao passo que no exercício anterior não tinha ido além dos 68,75 milhões de euros. E em 2017-2018 é expectável que suba ainda mais, pois entra em vigor o contrato de direitos televisivos com a NOS.

No que concerne ao ativo e ao passivo da SAD, sempre uma das preocupações dos adeptos, olhando para os números percebe-se que ambos subiram. O ativo passou de 224,339 milhões para 316,497 milhões, enquanto o passivo está agora registado como 310,879 milhões de euros, ao passo que há um ano era de 249,293 milhões de euros.

Para os aumentos destas duas alíneas contribui a avaliação do plantel, que aumentou bastante - 32,07 milhões para 59,544 milhões. Nesta avaliação, que tem de ser contabilizada ao ativo e ao passivo, os futebolistas oriundos da formação são avaliados a zero contabilisticamente. Nesta alínea podemos encontrar os casos de Rui Patrício e William Carvalho, entre outros elementos que estão no plantel e são provenientes da formação leonina.

Destaque ainda nas contas para a redução da dívida bancária em seis milhões de euros.