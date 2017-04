Pub

Treinador não acredita em surpresas do lado do Benfica

Jorge Jesus, treinador do Sporting, não está à espera de qualquer surpresa no onze do Benfica e por isso esta sexta-feira, em conferência de imprensa, revelou que também ele não deverá fazer grandes alterações face ao habitual onze, a não ser um substituto para Marvin, que estará ausente por castigo.

"Quando lanço algum jogador que não tenha sido primeira opção nos jogos, isso tem mais a ver com a estratégia de jogo. A minha ideia será sempre essa, apesar de, face ao comportamento global da nossa equipa e ao que conheço do Benfica, não há nada que me possa surpreender para ter que mudar alguma coisa. Nesse aspeto, acho que isso só terá influência com o jogo a decorrer. Antes, ninguém vai surpreender ninguém", disse o treinador, negando a possibilidade de uma vitória sobre o rival poder servir para "salvar a época".

"Salvar não salva nada, porque o Sporting vive uma realidade histórica de títulos. Estamos num processo de recuperação depois de vários anos sem ganhar títulos, mas sei que cada vez estou mais perto. Estamos a criar uma estrutura para combater os nossos dois rivais, o caminho está a ser traçado e é o caminho certo", salientou.

Sobre a possível influência que o resultado deste sábado possa ter na luta pelo título, Jorge Jesus preferiu desvalorizar.

"Se formos pela questão da matemática é verdade, mas o importante é o Sporting jogar para ganhar, com paixão, sentimento, responsabilidade e pressão. O que pender depois do resultado não tem significado para além da vitória", afirmou, sem revelar quem substituirá o castigado Marvin.

"Temos a hipótese do Bruno César, como temos o Esgaio ou o Jefferson. Obviamente, durante a semana fui à procura da minha opção, que é mais talhada para o que pode a equipa ganhar ofensivamente do que defensivamente. O Bruno está a fazer uma boa época. Amanhã temos treino e retirarei as dúvidas", disse, abordando a possibilidade de cumprimentar Rui Vitória.

"Já falei sobre isso na casa certa. As circunstâncias do jogo, e o momento, é que poderão ditar isso no final da partida. Antes do jogo, e é norma, estou concentrado no jogo que é o mais importante", afirmou.