Negócio William põe adeptos contra dono do West Ham

Se por Portugal os sportinguistas estão felizes com a permanência de William Carvalho no plantel, em Inglaterra o falhanço da contratação do médio defensivo de 25 anos por parte do West Ham tem aumentado a contestação dos adeptos. Os hammers ocupam a última posição na Premier League, ainda sem pontos ao cabo de três jornadas, e o rumo seguido pelo dono do clube, David Sullivan, tem sido alvo de críticas.

A gota de água foi o desafio lançado ontem pelo diretor de comunicação dos leões à administração dos londrinos, depois de Bruno de Carvalho ter assegurado que os verdes e brancos não receberam qualquer proposta pelo jogador e de Sullivan o ter desmentido. "A indústria do futebol não é o plateau de um filme para adultos em que todas as obscenidades são permitidas. Por isso, ao patrão de um clube exige-se muito mais do que esta pornografia intelectual. O senhor David Sullivan tem o dever de provar o que diz. Por isso, o Sporting desafia-o a mostrar publicamente as propostas que diz terem sido feitas, bem como os comprovativos de que o Sporting recebeu", afirmou Nuno Saraiva, em comunicado publicado nas redes sociais e com bastante repercussão em Inglaterra.

"Tal como eu pensava. Sullivan foi apanhado a mentir novamente, e isso foi exposto pelo diretor do Sporting", podia ler-se numa das centenas de publicações de uma página de adeptos do West Ham, que desafiava o dono do clube: "Se Sullivan está tão certo de que a oferta por William Carvalho foi aceite, então vá buscá-lo em janeiro."

A não contratação do internacional português para uma das posições consideradas mais frágeis no plantel dos londrinos inundou o Twitter do West Ham de indignação. Uns creem que a janela de mercado de transferências de verão foi um desastre, outros pedem a demissão da administração e do treinador croata Slaven Bilic, enquanto há quem tema sérios problemas durante a época e consequentes pedidos de jogadores para se transferirem no mercado de inverno. A política de contratações também não agradou a quem quer ver um West Ham próspero por longos anos, pois a base de recrutamento foram jogadores a baixo custo e já com alguma veterania, casos de Joe Hart (30 anos), Zabaleta (32), Chicharito (29) e Arnautovic (28).