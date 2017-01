Pub

O presidente apresentou 111 medidas para aplicar caso seja eleito - do futebol ao marketing e à comunicação

Se Bruno de Carvalho for reeleito, ficará como responsável direto do futebol profissional e de formação, vai tentar o naming do estádio, da academia e do pavilhão e ainda se compromete a fundar a rádio Sporting, naquele que seria a concretização de um projeto pioneiro em Portugal. Estas são algumas das 111 medidas que o atual presidente apresentou ontem através das redes sociais para o próximo mandato na eventualidade de ganhar as eleições de 4 de março. No futebol, que é a mola real do clube, Bruno de Carvalho, que terá como mandatário Daniel Sampaio, esclarece que será o presidente a ter "a liderança direta do futebol e da academia". E deixa um aviso aos treinadores, ao atual e aos futuros: "À administração caberá a implementação das políticas estratégicas do futebol, da definição da época desportiva com o apoio do treinador da equipa principal, da coordenação do trabalho entre a formação e a equipa principal e indicação de um treinador adjunto." Ao treinador caberá a "responsabilidade de definir a sua equipa técnica". E garante que a "formação será a aposta-base da política desportiva".

No item da comunicação surge uma novidade, a rádio Sporting. Para que isso seja uma realidade será dada "continuidade aos estudos iniciados para criação de uma rádio oficial do clube que possa gerar sinergias com as plataformas existentes e que, à semelhança da Sporting TV, apresente um modelo de sucesso sustentável". Refira-se que a rádio de um clube é algo que ainda está por concretizar em Portugal. Ainda neste capítulo, Bruno de Carvalho diz querer manter um modelo de comunicação "a uma só voz" .

Concertos e grandes eventos

Na área do marketing também há algumas ideias para implementar no clube. No ponto 74, o atual presidente quer promover no próximo mandato o regresso de "concertos e de grandes eventos em Alvalade, com possibilidade de oferta integrada do Estádio José Alvalade e Pavilhão João Rocha". Ou seja, a zona circundante entre o estádio e o pavilhão funcionará como um palco multifacetado. Mas há mais. Bruno de Carvalho tenciona efetuar a " venda dos direitos de naming a longo prazo do estádio, do pavilhão, da academia e do novo multidesportivo, cobertura do Estádio José Alvalade, salvaguardando as consultas necessárias aos sócios". Sem esquecer que "a venda dos direitos do naming só será apresentada aos sócios em assembleia geral".

Nas modalidades, uma das grandes preocupações de Bruno de Carvalho, que fez uma grande aposta nesta área no mandato que está agora a terminar, é "reforçar o apoio financeiro". Numa entrevista recente ao DN, Vicente de Moura quantificou em dez milhões de euros o orçamento total das modalidades, perfazendo a quotização a 100% dos sócios leoninos. Ou seja, se Bruno de Carvalho for reeleito, a fasquia dos dez milhões será superada.

Ainda no que diz respeito às modalidades, o atual líder promete edificar o centro de atletismo de alto rendimento professor Moniz Pereira - "criar um centro de alto rendimento, em parceria com uma instituição de referência, visando proporcionar as condições necessárias aos nossos atletas de alta competição que lhes permitam melhorar as suas performances e simultaneamente perpetuar e honrar a figura ímpar e inspiradora que confere nome a este centro".

Finalmente os sócios, uma preocupação nunca ocultada pelo presidente, que já falou em "falta de militância". Para que o número aumente, o líder do clube de Alvalade tem em mente reforçar "os privilégios do sócio" através do alargamento da "rede de parceiros".

