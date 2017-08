Na Roménia com Mathieu e Ristovski mas sem Podence e Jonathan

Pub

Leões viajaram para Bucareste com comitiva de 23 jogadores. Francês, que abandonou jogo em Guimarães com dificuldades, integra convocatória. Estreia do lateral macedónio entre os eleitos.

As presenças de Mathieu e Ristovski e as ausências de Podence e Jonathan Silva são as principais novidades na comitiva do Sporting que viajou esta segunda-feira para Bucareste, na Roménia, para na quarta-feira disputar a 2.ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões diante do Steaua.

O central francês tinha abandonado o jogo de sábado com o V. Guimarães em dificuldades físicas, mas acabou por seguir viagem, tal como o lateral macedónio, que se estreia nos eleitos apesar de estar impedido de jogar, por já ter alinhado nos croatas do Rijeka nas rondas preliminares da competição. De fora ficam Podence, Jonathan Silva e ainda William Carvalho, que já tinha falhado os últimos três compromissos dos sportinguistas.

O guarda-redes Pedro Silva e o médio brasileiro Mattheus Oliveira também são novidades na convocatória.

Eis os 23 jogadores chamados por Jorge Jesus:

Guarda-redes: Rui Patrício, Salin e Pedro Silva;

Defesas: Piccini, Ristovski, Coates, Mathieu, André Pinto, Tobias Figueiredo, Coentrão;

Médios: Petrovic, Palhinha, Battaglia, Adrien, Bruno Fernandes, Bruno César e Mattheus;

Avançados: Gelson, Acuña, Iuri Medeiros, Alan Ruiz, Doumbia e Bas Dost.