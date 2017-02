"Moniz Pereira era bom para explicar ao Jorge Sousa a diferença entre voleibol e futebol"

Pub

Bruno de Carvalho criticou decisões da arbitragem esta quinta-feira, na Assembleia da República, numa sessão de homenagem a duas antigas glórias leoninas.

Bruno de Carvalho discursou esta quinta-feira, na Assembleia da República, na sessão de homenagem ao malogrado a Mário Moniz Pereira e Fernando Peyroteo. "O professor Moniz Pereira pautou toda a sua vida pela paixão pelo atletismo, mas sobretudo pelo Sporting. E foi treinador de quatro modalidades diferentes: futebol, atletismo, voleibol e basquetebol. Ele era bom para explicar ao Jorge Sousa a diferença entre voleibol e futebol", atirou o presidente do Sporting, referindo-se aos dois lances de grande penalidade reclamados pelo Sporting no dérbi da Luz.

O discurso estender-se-ia ainda ao órgão da arbitragem presidido por José Fontelas Gomes:"Tenho a certeza de que um dia faremos um filme sobre o professor Moniz Pereira e enviaremos ao Conselho de Arbitragem para eles verem as diferenças."

Bruno de Carvalho lembrou depois a outra batalha."Peyroteo é muito mais do que uma lenda. Estamos só a falar do maior goleador de todos os tempos, e não só português. E isso vai ter de ser reconhecido mais cedo ou mais tarde pela Federação, assim como já foi reconhecido internacionalmente e nós teimamos em não reconhecer cá dentro. Só falta a Federação Portuguesa de Futebol reconhecer", defendeu o líder leonino, candidato a um segundo mandato nas eleições de 4 de março.

O dirigente leonino lembrou ainda que o antigo jogador dos leões "integrou a melhor linha avançada do Mundo: os Cinco Violinos": "Falar de Peyroteo é sinónimo de celebrar a glória do Sporting e o tempo em que o clube era o crónico vencedor de todas as competições. Estamos a trabalhar para voltar a colocar o Sporting como crónico [vencedor]", garantiu.

