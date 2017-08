Mónaco avança por William em caso de saída de Fabinho

Pub

Segundo O Jogo, o clube de Leonardo Jardim está disponível a ir ao encontro das pretensões de Bruno de Carvalho, ou seja, os cerca de 35 milhões de euros. Brasileiro é pretendido por PSG e Manchester City

Segundo o jornal O Jogo, o Mónaco pondera avançar para a contratação de William Carvalho, em caso de saída do médio brasileiro Fabinho, que é cobiçado por Paris Saint-Germain e Manchester City e deverá mudar de ares até ao final desta janela de transferência.

De acordo com a mesma publicação, o emblema do principado está disponível a ir ao encontro das pretensões do presidente leonino, Bruno de Carvalho, que exige cerca de 35 milhões de euros pagos praticamente a pronto, algo que os ingleses do West Ham recusaram.

Recorde-se que foi Leonardo Jardim o técnico que apostou em William como titular do Sporting, em 2013/14, e que o internacional português está blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.