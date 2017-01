Pub

Momento caricato do presidente do Sporting já está a dar que falar nas redes sociais. Veja aqui

Jefferson lesionou-se e Bruno César foi chamado a jogo, em Chaves. Até aqui tudo normal, não fosse Jorge Jesus não estar no banco (está a cumprir castigo) e ser Bruno de Carvalho a assumir o papel de mister. As imagens do presidente a dar indicações ao médio para aquecer já estão a dar que falar nas redes sociais...