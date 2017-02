Pub

Pedro Madeira Rodrigues tinha pedido o afastamento do presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting e esperava resposta para esta segunda-feira

Jaime Marta Soares não se vai afastar do processo eleitoral do Sporting. O presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG) do clube confirmou ao DN que não vai aceder ao pedido do candidato Pedro Madeira Rodrigues. "A questão da ética é de quem não tem mais argumentos, porque, para mim, a ética são os valores da consciência, da dignidade e da honra. E como eu tenho a consciência tranquila sobre os valores de isenção e da responsabilidade do meu cargo, eu não me afasto do meu lugar de presidente da Mesa até ao dia das eleições. E depois, se ganhar, continuarei", explicou o líder da Mesa.

Madeira Rodrigues apresentou, formalmente, no dia 2 de fevereiro, uma reclamação junto da Mesa da AG leonina, em que pedia o afastamento de Jaime Marta Soares "e de todos os membros da mesa que são candidatos a algum órgão social do Sporting da condução deste processo eleitoral". Para não ser "juiz em causa própria", já que Marta Soares é candidato ao cargo de presidente da Mesa da AG, pela lista de Bruno de Carvalho.

Entre as razões evocadas na carta, o candidato, às eleições de dia 4 de março, invocou que a decisão do líder da AG se manter no cargo, "viola os mais elementares princípios democráticos, de transparência e ética". Pois, "um candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral que é simultaneamente presidente em exercício do mesmo órgão, não está em pé de igualdade com os outros candidatos".

Marta Soares, no entanto, rebate essa ideia. "Não há nos estatutos ou regulamentos que me obrigue a afastar e por isso só devo obediência à minha consciência, e não devo qualquer obediência às preocupações do candidato Madeira Rodrigues. Se ele, no exercício de qualquer função tem dúvidas da sua isenção, eu não tenho e por isso vou manter-me-ei no exercício das minhas funções, como responsável máximo do processo eleitoral", esclareceu.

A candidatura de Madeira Rodrigues, considera que "sendo esta uma lacuna da lei, nos termos do artigo 10º do Código Civil, deve ser aplicada a norma aplicada a casos análogos". E lembra as eleições de 2011, em que o então Presidente da Mesa da Assembleia Geral se afastou do processo eleitoral por ser então candidato.

Quanto à carta enviada, pela candidatura de Madeira Rodrigues, no dia 2 e com data para responder até esta segunda-feira, não terá resposta. "E não o faço para pagar na mesma moeda, é bom que isso fique esclarecido. Madeira Rodrigues fez uma acusação grave sobre a lista adversária e eu escrevi uma carta à sua candidatura para que em informasse quem foi pressionado, e quem pressionou, a entrar na comissão de Honra de Bruno de Carvalho, e até hoje... e já lá vai um mês e não tive resposta. E isso sim era uma situação, que a ser verdade passível de intervenção. Mas que se não me informasse devia eu entender que as suas declarações eram difamatórias e por isso também altamente incorretas e puníveis", lembrou Marta Soares.