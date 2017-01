Markovic no Hull City de Marco Silva

Pub

Sporting anunciou fim do empréstimo do Ex-Benfica

O Sporting acordou com o Liverpool para a rescisão do contrato de empréstimo de Markovic... que entretanto foi anunciado como reforço do Hull de City.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD chegou a acordo com o Liverpool e com o jogador Lazar Markovic para a revogação do contrato de empréstimo com efeitos imediatos", pode ler-se no comunicado dos leões.

Quase em simultâneo, o Hull City anunciou a chegada do extremo sérvio. Marco Silva recebe mais um reforço proveniente de Portugal, depois de Evandro, que foi comprado ao FC Porto.