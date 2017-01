Pub

Decisão tomado esta terça-feira, após tentativa de união com Pedro Madeira Rodrigues, o único adversário de Bruno de Carvalho nas eleições de dia 4 de março.

Mário Patrício decidiu não vai avançar com a candidatura à presidência do Sporting, invocando que "não foi possível chegar a uma plataforma de entendimento para que essa alternativa conjunta", leia-se com Pedro Madeira Rodrigues, " fosse uma realidade".

Em comunicado, Mário Patrício, explicou que por não "querer contribuir para uma ainda maior divisão entre os sócios do Sporting". E por isso entendeu não concorrer às eleições marcadas para 4 de março.

"Entendo que o Sporting necessita urgentemente de paz institucional e de reunir ao seu redor todos os seus sócios e adeptos para torná-lo cada vez mais forte por forma a poder honrar a sua já longa, rica e bonita história", pode ler-se.

O antigo diretor das modalidades tinha tudo pronto para avançar e contava com João Rocha, filho do ex-presidente na sua lista, mas, com apenas 10 dias para fazer lista, programa e reunir assinaturas preferiu tentar unir-se a Madeira Rodrigues.

O antigo diretor das modalidades do clube fica assim pelo caminho (tal como Paiva dos Santos) e deixa Madeira Rodrigues e Bruno de Carvalho a lutar sozinhos.