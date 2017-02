Madeira Rodrigues pediu esclarecimentos à CMVM sobre investidor

Pub

Candidato quer saber nome da pessoa ou entidade que investiu 18 milhões de euros na SAD, facto que Bruno de Carvalho recusou esclarecer.

Madeira Rodrigues pediu esclarecimentos à CMVM sobre a injeção de 18 milhões de euros na SAD do Sporting e a identidade do referido investidor. Na carta enviada ao regulador do Mercado, o candidato pede que a CMVM peça ao Sporting que esclareça três questões essenciais antes das eleições.

Nomeadamente: "1. Qual o nome da entidade que irá subscrever, ou que já subscreveu, o aumento de capital de 18M de euros na Sporting SAD; 2. Quem são os beneficiários últimos (UBO) da entidade que irá subscrever; 3. Quais as condições do acordo que o Sporting tem com os novos investidores."

Leia a carta na íntegra aqui

O tema surgiu com mais força no domingo, pouco depois da revelação de uma gravação áudio na qual surgem o banqueiro José Maria Ricciardi e o presidente da KPMG (antiga auditora do Sporting), Sikander Sattar, a abordar a situação financeira da entidade. Na sequência da divulgação do vídeo 'O plano secreto dos amigos do Carvalho', Madeira Rodrigues exigiu respostas quanto à identidade do investidor.

Ao jornal Record, Ricciardi garantiu de que a conversa teve lugar em 2013, contextualizando o que disse, mas já esta segunda-feira Madeira Rodrigues respondeu, no Facebook, a uma pergunta de um adepto e garantiu que a gravação é de 2016.