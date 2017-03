Madeira Rodrigues: "Juande Ramos tem dois anos para ser campeão"

Pub

Três horas depois de ter anunciado o seu treinador, Pedro Madeira Rodrigues recebeu o DN para jogar os seus últimos trunfos em campanha. Uma entrevista longa em que critica o seu opositor, José Maria Ricciardi e, indiretamente por força do que ouviu em Londres, Álvaro Sobrinho. E diz que só pensa em ganhar.

Pediu licença sem vencimento ou despediu-se mesmo da Câmara do Comércio de Lisboa?

Demiti-me, até já arranjaram um substituto para o meu lugar. Tinha que ser.

Vai fazer o quê se perder as eleições?

Não me passa pela cabeça não ser eleito, se isso acontecer logo vejo.

Se ganhar, Jorge Jesus estará no banco ainda frente ao V. Guimarães?

Claro, a tomada de posse será realizada no espaço de duas semanas, mas quero falar com ele logo na segunda-feira.

Conseguirá falar nesse dia?

Vamos tentar resolver isto o mais rápido possível.

Já disse que espera que Jesus se afaste caso vença as eleições, mas no debate disse que tinha amigos em comum com o treinador e que sabe o que ele vai fazer. E ainda deu a entender ter matéria jurídica para rescindir com justa causa. Pode esclarecer?

Não sei bem o que ele vai fazer, achamos que sabemos. O que os amigos em comum me dizem é que conhecendo o caráter de Jorge Jesus e a posição, que os surpreendeu, de ele participar nas eleições, que ele depois fará o correto, ou seja afastar-se. Tomou partido e assume a consequência disso. Se ele decidir lutar pelos 20 milhões eu tenho trunfos e não são apenas legais.

Mas que tipo de trunfos está a falar?

Trunfos que vão ajudar Jorge Jesus a perceber que já ganhou dinheiro suficiente no Sporting.

Mas também tem matéria jurídica?

Se for preciso entrar por aí, teremos.

Para o lugar de Jorge Jesus assegurou Juande Ramos. Se as eleições fossem em junho seria este o seu treinador?

É difícil dizer. Não sei, mas agora este é o treinador ideal para este momento do Sporting. Juande Ramos tem uma experiência internacional que não é possível comparar com a de Jesus, esteve no Real Madrid, ganhou o único título do Tottenham nos últimos 15 anos, venceu duas Taças UEFA, uma Supertaça Europeia...

Mas nunca foi campeão.

Vai ser no Sporting. Ele tem essa fome que Jorge Jesus já não tem. Juande Ramos em sete finais ganhou seis, as finais com ele são para ganhar. Vejam o currículo de Jesus em finais. Com exceção do Real Madrid, esteve em clubes onde era difícil ser campeão...

Na Rússia, pelo CSKA, podia ter sido...

Sim teve essa possibilidade e à terceira vai ser de vez. Ele está com muitas ganas e conhece muito bem o futebol português, conhece o Sporting a fundo e até já sabe os jogadores que estão emprestados e podem regressar.

Pode dar um exemplo?

Falámos de Iuri Medeiros, quer saber mais sobre ele. Sabe tudo sobre os jogadores do Sporting.

Que condições Juande Ramos impôs para poder abraçar este projeto?

Ele decide em função dos projetos e já percebeu que este é um projeto ganhador com gente boa e séria começando em Laszlo Bölöni, que não conhecia e com quem já falou. Ele dizia-me "estás com ganas Pedro, eu também estou". Há uma sintonia muito grande e ele gosta muito do Sporting...

Por alguma razão em especial?

Terá a ver com a nossa vocação formadora e tem esta possibilidade de ser campeão no Sporting com quatro ou cinco contratações cirúrgicas. Gostou muito deste meu projeto de aposta na formação, porque é isso que tem feito sempre. Discutimos condições, dois anos de contrato.

Disse recentemente que se não fosse campeão nos quatro anos de mandato que não se recandidataria. Dois anos é o prazo máximo que dá a Juande Ramos para ser campeão?

Acho que sim, se não for campeão em dois anos... já teve a sua oportunidade.

Mas seja qual for o treinador dá um prazo de dois anos para ser campeão?

Acho que sim, não gosto nada destes contratos à la longue que Jesus tem. Dois anos é justo para concretizarmos o objetivo, tal como teve Jorge Jesus.

Se tivesse tido numa mão Marco Silva, Leonardo Jardim ou Paulo Fonseca e na outra Juande Ramos seria sempre este treinador o seu número um?

Era, depois de conhecer Juande Ramos não tenho dúvidas que é o homem que o Sporting precisa nesta altura. Mais que Marco Silva, mais que Leonardo Jardim, este é o homem que vai colocar o Sporting a ganhar. Tenho um feeling muito grande em relação a este homem, fiquei arrebatado. Tem a mesma idade que Jesus mas parece um jovem.

Qual é o ordenado de Juande Ramos?

Menos do que Jorge Jesus quando chegou ao Sporting.

Com quantos treinadores falou?

Tinha três na minha cabeça e foram abordados os agentes dos três mas este era a minha primeira escolha desde que Jesus decidiu entrar nas eleições. E depois eu ligo muito a sinais. Gostava muito do Juande Ramos e percebi que ele saiu do Málaga a 27 de dezembro, dia em que apresentei a minha candidatura. Pensei que tinha sido um sinal.

Bruno de Carvalho acusou-o de andar a mendigar treinadores a empresários. Isto é verdade?

Não me apetece mais falar do senhor Bruno de Carvalho, é passado, está em perda, está fraco, fiquei muito mal impressionado no debate. Já fala com muito poucos agentes, sei eu. Falei com estes três e que não conheciam Bruno de Carvalho. Ele que diga o nome dos agentes que lhe ligaram para eu me rir. É mais uma das suas mentiras. Mas pode ser que algum desses agentes trabalhe para esse tal Costa Aguiar, esse sim, um agente que trabalha muito com Bruno de Carvalho. Costa Aguiar, vi hoje, recebeu 1,3 milhões de euros por Bruno César e pagou um milhão de euros a alguém, não se sabe a quem...

Para quem é que acha que foi essa verba?

Não sei, mas gostava de saber.

Bruno de Carvalho também diz que o senhor é um boy da Doyen. Se vencer as eleições tenciona conversar com a Doyen a propósito do processo que ainda está por finalizar?

Vou ter que falar.

Mas vai tentar chegar a um acordo?

Não vou revelar a minha estratégia de negociação, mas vou ter que falar com eles e tentar perceber o que se passa e como podemos resolver este assunto.

Mas há possibilidade de a Doyen voltar a fazer negócios com o Sporting?

Hoje já lá temos enfiados o Caála e a Traffic... temos que estar abertos a falar com os maiores agentes mundiais. Olhe o Jorge Mendes, outro que tem as portas fechadas... deixe-me conhecê-lo, sei que fizemos alguns negócios ruinosos no passado como o Maniche, o Pongolle, ficámos um bocadinho mal impressionados mas é o maior agente.

Esteve em Londres e no Médio Oriente a negociar com investidores para o naming do Estádio e da Academia.

Sim, foi o que ficou mais apalavrado. Qualquer outra situação é muito limitada devido à maioria do capital, que pertence ao Sporting e que não podemos desbaratar. Mas há a possibilidade de alguém comprar a parte que pertence à Holdimo... mas não falei disso. Percebi em Inglaterra que é um problema para o Sporting a Holdimo ter a percentagem das ações porque Álvaro Sobrinho é visto como uma "personalidade exposta politicamente". E isso afasta outros investidores.

Está a dizer que Álvaro Sobrinho afasta investidores?

Os investidores em Londres disseram-me que estavam preocupados com as contas do Sporting e por termos uma pessoa politicamente exposta com uma fatia do capital.

Apareceu uma gravação entre José Maria Ricciardi e Sikander Sattar, de 2013, a falar da perda de maioria da SAD por parte do Sporting. É uma inevitabilidade o clube perder o controlo da SAD com Bruno de Carvalho?

Não digo que seja inevitável, mas assusta-me muito esta situação. Parece que essa conversa foi em 2013. José Maria Ricciardi sempre mandou no Sporting, Daniel Sampaio explicou isso numa entrevista ao "Diário de Notícias". Bruno de Carvalho veio do nada, recebia 10 ou 15 vezes menos do que está agora a ganhar.

Está a dizer que Bruno de Carvalho recebia o salário mínimo antes de chegar ao Sporting?

Era para aí isso... 700 ou 800 euros brutos, mas não tenho a certeza. É uma pessoa facilmente manobrável - percebi isso no debate. É uma pessoa com fraca personalidade, tem muita garganta mas uma personalidade fraca, não consegue olhar nos olhos. Ele é perfeito para pessoas como Ricciardi controlarem e ele já controlava os outros presidentes. Ricciardi esteve relacionado com a contratação de Jorge Jesus? Sim ou não? Disseram-me que sim. Foi ele quem convidou 80% das pessoas da comissão de honra de Bruno de Carvalho. Estão os dois muito próximos.

Nem sempre foi assim...

Houve uma altura decisiva na negociação com os bancos em que Bruno de Carvalho esteve por um fio e de repente os bancos agarraram-no. Que contrapartida Bruno de Carvalho deu a Ricciardi? O que parece é que o sistema já tomou conta de Bruno de Carvalho. Como dizia José Maria Ricciardi nessa conversa avançou-se com as VMOC"s e muito preocupante é a situação do investidor de 18 milhões de euros.

Pode garantir aos sportinguistas que consigo o Sporting nunca vai perder a maioria da SAD?

Posso garantir que vou fazer tudo para recuperar e pagar as VMOC"s para deixar a situação resolvida antes de sair do Sporting, em quatro ou oito anos.

Quer fazer dois mandatos?

Se ganhar o campeonato vou-me recandidatar se a minha mulher deixar mas não quero mais do que oito anos. Não é saudável um clube confundir-se com uma pessoa.

A dado momento, a campanha perdeu elevação. Arrepende-se de algo?

Não ofendi ninguém...

Chamou marioneta a Bruno de Carvalho...

É o que eu sinto, eu tenho medo que ele seja. Passei-me uma ou duas vezes quando uns adeptos me chamaram lampião. Veja o que eu aguentei e aturei de Bruno de Carvalho. Ele colocou pessoas em todos os sítios onde fui para me ofenderem e fazer perguntas complicadas. Recebi ameaças constantes.

Que tipo de ameaças...

No Facebook é do piorio. Isto é um procedimento à Bruno de Carvalho, quem pense diferente é eliminado. E e aguentei isso tudo e de vez em quando tenho de ter um desabafo. Mas sinto que as pessoas do Sporting Clube Bruno de Carvalho são cada vez menos.

Isso não é uma forma de diminuir os adeptos que pensam de forma diferente da sua?

Não, porque há pessoas que nem sequer me ouvem, é só "é o Bruno, é o Bruno". O Sporting de repente criou este egocentrismo e culto da personalidade de Bruno de Carvalho.

Vamos falar de modalidades. Vai manter os 100% da quotização estimado em 10 milhões de euros?

Neste momento estamos a pagar muito acima do que devíamos. Os orçamentos das modalidades vão diminuir. 10 milhões de euros é muito para os resultados que estamos a obter. Bruno de Carvalho não ganhou nem mais nem menos que os seus antecessores na modalidades. Só duplicou o investimento, em especial este ano.

Pensa em fechar alguma modalidade?

Isso está fora de questão.

Anunciou um protocolo com os Boston Celtics no basquetebol .

Estamos a tratar disso...

Como vai ser essa parceria?

Tem a ver com metodologias de jogo e treino, mandarem para cá uns treinadores para nos ensinarem. Era giro vir um craque passar um dia connosco.

O Larry Bird por exemplo...

Isso seria espetacular, adoro o Larry Bird.

Mas o basquetebol não está no escalão principal...

Vamos ver. A Federação está muito interessada em ter o Sporting de volta. Há possibilidade de entrarmos diretamente no escalão principal. O Mário Saldanha já falou com a Federação e eles têm todo o interesse. Ficavam os três grandes a jogar, o que era ótimo, mas temos de ver custos , patrocinadores... ver se é viável.

Disse que ia construir um velódromo..

A nossa ideia é que seja em Torres Vedras, como homenagem a Joaquim Agostinho.

E em relação ao clube naval. Com que edilidade pretende associar-se?

Com a Câmara de Lisboa. O mar é uma área com grande potencial de exploração em Portugal e Lisboa, e acho que podemos ganhar dinheiro com isso. Há possibilidades de nos associarmos ao porto de Lisboa. A marca Sporting é poderosíssima e neste caso temos a possibilidade de receita extra.

Se ganhar as eleições vai convidar Bruno de Carvalho para a inauguração do pavilhão?

Vou convidar todos os presidentes envolvidos, começando por Soares Franco e Bettencourt, que teve o mérito de negociar os terrenos com a CMLisboa. Julgo que Godinho Lopes teve um envolvimento ao conseguir um patrocínio da CGD e Bruno de Carvalho, que fez a obra, falhou à primeira, mas lá fez a obra... E eu vou ter de a pagar.

Bruno de Carvalho, candidato da lista B, foi contactado pelo DN para conceder uma entrevista ao nosso jornal. Mas foi-nos transmitido pela sua candidatura que não iria dar entrevistas.