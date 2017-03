Madeira Rodrigues fala em problemas na contagem de votos

Pub

Atraso no anúncio dos resultados pode estar relacionado com recontagem dos votos

A suspeita foi lançada pelo candidato Pedro Madeira Rodrigues em resposta a uma pergunta de um seu seguidor no Facebook. "Problemas..." Foi desta forma que o candidato da lista A respondeu quando o questionaram sobre a razão para o atraso no anúncio dos resultados. O problema pode estar relacionado com os votos por correspondência, que estarão a ser recontados.

Recorde-se que Marta Soares, presidente da Mesa da AG do Sporting, tinha referido perto das 21.00 que contava anunciar os resultados em alguns minutos.