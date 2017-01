Madeira Rodrigues diz ter dinheiro para rescindir com Jesus

Pub

O candidato às eleições do Sporting garante ter "três nomes fortíssimos" para poderem ser treinadores dos leões

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, admitiu esta quarta-feira, em entrevista à CMTV, e pela primeira vez, que o treinador Jorge Jesus vai sair do clube se for eleito no ato eleitoral de 4 de março.

"Temos dinheiro para rescindir com Jorge Jesus", assumiu o candidato que, até agora, tinha-se limitado a dizer que não encarava outra possibilidade que não fosse a saída voluntária do treinador, visto que está na Comissão de Honra de Bruno de Carvalho. Madeira Rodrigues revelou ainda que tem "três nomes fortíssimos" para treinador, sendo que nenhum deles é Paulo Fonseca, acrescentando que "são melhores" do que o atual técnico do Shakhtar Donetsk.

Questionado sobre se pretende criar problemas entre o atual presidente Bruno de Carvalho e Jorge Jesus, Madeira Rodrigues foi claro: "Eu não estou a querer dividir ninguém, antes pelo contrário. Quero que é que os dois saiam juntos do Sporting."