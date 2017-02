Madeira Rodrigues apresenta "treinador europeu", terça-feira, às 12.30

Pub

Candidato à presidência do Sporting disse que o técnico está escolhido e que é um "nome fortíssimo" e que já está a trabalhar com o diretor desportivo Laszlo Bölöni.

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, já tem treinador para suceder a Jorge Jesus caso vença as eleições no dia 4 e vai revelá-lo na terça-feira, às 12.30, soube o DN junto de fonte da candidatura.

O candidato da lista A anunciou, esta segunda-feira, em declarações à Rádio Renascença, que o eleito já estava garantido: ""É um treinador europeu, a nossa primeira escolha. Vai trazer muitas alegrias aos sportinguistas, um nome fortíssimo e que já está a começar a trabalhar comigo e com Laszlo Bölöni para fazer do Sporting campeão. Estes não conseguiram em quatro anos, apesar de muitas promessas e investimentos milionários. Nós vamos conseguir", referiu.

O candidato que aproveitou a oportunidade para acusar Bruno de Carvalho de falta de preparação" e de "grande desespero": "Bruno de Carvalho não sabe como trabalho, faço ao contrário dele. Por exemplo, no debate viu-se a sua falta de preparação total. Há muito tempo que sei bem o que quero e quando apresentar o treinador. Desde o princípio da campanha que temos recebido ataques pessoais. Tenho de ignorar. Vi que Daniel Sampaio disse que estava cada vez mais desesperado, mas ao contrário. Bruno de Carvalho e os seus apoiantes sim, mostram grande desespero", acrescentou.