Candidato vai revelar o programa e a composição da sua lista esta quinta-feira

Pedro Madeira Rodrigues, candidato às eleições do Sporting que se realizam no dia 4 de março, vai apresentar o programa da sua candidatura esta quinta-feira, às 20.00, no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.

Além do programa eleitoral, o gestor vai também revelar os nomes que o acompanham.