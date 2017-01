Madeira Rodrigues acusa Jaime Marta Soares de falta de isenção nas eleições

Pub

Candidato à presidência dos leões criticou o presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, acusou este sábado o presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG) do clube, Jaime Marta Soares, de parcialidade no processo eleitoral que culmina com as eleições de 4 de março.

Na nota de imprensa enviada pela candidatura do gestor às redações foi exigido o afastamento de Jaime Marta Soares do ato eleitoral, face ao suposto alinhamento do líder da mesa da AG com o atual presidente leonino, Bruno de Carvalho, que também já anunciou a sua recandidatura.

"Jaime Marta Soares deve delegar num vice-presidente a responsabilidade pelo ato eleitoral do Sporting. As recentes declarações do ainda presidente da Assembleia Geral do Sporting demonstram uma evidente falta de isenção e imparcialidade, tomando suas as palavras da campanha de Bruno de Carvalho", referiu Pedro Madeira Rodrigues.

Para o gestor, de 45 anos, que foi o primeiro a avançar com uma candidatura para as próximas eleições, "é cada vez mais evidente e transversal o esgotamento desta equipa à volta do atual presidente".

Na base desta reação de Pedro Madeira Rodrigues esteve a carta de Jaime Marta Soares, publicada esta sexta-feira no site oficial do clube, na qual o presidente da Mesa da AG intimou o candidato à presidência a revelar os nomes que terão sido pressionados a assinar a Comissão de Honra da recandidatura de Bruno de Carvalho.

O responsável pela condução das eleições do Sporting frisou ainda que caso Pedro Madeira Rodrigues não concretize as acusações estará "a incorrer também na eventual prática de um crime de calúnia e difamação".

As eleições para os órgãos sociais do Sporting estão agendadas para 4 de março, existindo neste momento dois candidatos à presidência: Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues.