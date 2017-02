Luís Martins sucede a João de Deus na equipa B

Pub

Novo treinador acumula cargo com o de diretor técnico para a formação

O Sporting anunciou esta quarta-feira que Luís Martins vai assumir o lugar de treinador da equipa B dos leões a partir de amanhã, acumulando com as funções de diretor técnico para o futebol de formação, cargo que assumiu no início desta temporada.

Luís Martins sucede a João de Deus, demitido hoje na sequência de mais uma derrota do Sporting B, em casa, face ao Varzim (1-2), que agrava a má classificação da equipa leonina, 21.ª e penúltima classificada na II Liga, com 27 pontos.