Luís Figo: "Jesus é um grandíssimo treinador"

Antigo internacional português formado no Sporting defendeu esta quarta-feira o valor do treinador leonino

À margem do torneio Pro-Am do Open de Portugal em Golfe, em Portimão, Luís Figo recusou comentar a possível saída de Jorge Jesus do Sporting, cenário aventado esta quarta-feira por alguma imprensa, mas defendeu a qualidade do treinador leonino.

"Não me compete falar sobre saídas ou entradas, o que posso é dar a minha opinião sobre Jorge Jesus. Acho que é um grandíssimo treinador. Não é por ganhar ou deixar de ganhar num ano ou outro que não tem qualidade. No futebol não se pode ganhar sempre", afirmou o antigo jogador de Sporting, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milão, em declarações à SIC.